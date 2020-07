F1,iIn Austria domina Hamilton, fuori le Ferrari

AGI - Le difficoltà per la Ferrari non sono state risolte. Anzi, nel secondo Gp, quello d'Austria Stiria, dal ritorno in pista dopo il lockdown, è andata anche peggio con entrambe le monoposto costrette al ritiro pochi giri dopo la partenza a causa di uno scontro in famiglia. Leclerc ha provato a superare il compagno di scuderia con una manovra troppo azzardata e ha finito per generare un contatto che oggi sembra descrivere al meglio le difficoltà della scuderia di Maranello. In Austria-Stiria è doppietta Mercedes con Hamilton davanti a Bottas. Terzo, invece, Max Verstappen.

Leclerc si è assunto subito le colpe dell'accaduto: "Mi sono scusato con Seb, non sono stato bravo, sono deluso. è tutta colpa mia, mi prendo la responsabilità, mi spiace per il team che aveva lavorato tanto. Ho visto un buco e mi sono detto di provarci, dovevo pensarci di più perchè era pure il mio compagno di squadra". Rammaricato per l'accaduto invece Vettel: "Manovra troppo ottimistica di Charles? Non credo ci fosse spazio. Peccato non aver potuto provare il passo gara, la macchina dava buone sensazioni". Anche Binotto, numero uno della Ferrari, ha voluto commentare l'accaduto: "La responsabilità dell'incidente è ovvia, è di Charles ma non aveva intenzione. è la fine di un weekend iniziato male in salita, non si tratta di fare accuse, è ora di lavorare in modo unito e non partire a metà griglia. Non siamo competitivi. La prima cosa da fare è capire l'origine del problema, essere aperti, guardare tutto e lavorare per progredire".

E' tripudio invece per Lewis Hamilton che completa i 71 giri del circuito austriaco senza patemi e conquista una vittoria che racconta molto del dominio imposto dalla Mercedes in queste prime settimane di gare. Il suo compagno di scuderia, Vetteri Bottas, a differenza di sette giorni fa, si deve accontentare del secondo posto completando cosi' la giornata perfetta per la scuderia tedesca che consolida la sua leadership nella classifica costruttori. Terzo al traguardo il pilota della Red Bull, Max Verstappen, che riscatta cosi' il ritiro di sette giorni fa con una prestazione di grande solidità.

Negli ultimi giri si è scatenata una vera bagarre per le posizioni subito al di sotto del podio con Albon, Norris, Perez e Stroll, questo l'ordine di arrivo, autori di sorpassi e contro-sorpassi che hanno acceso un finale ricco di emozioni. La Formula 1 ora si sposta in Ungheria dove, il prossimo 19 luglio, si tornerà a correre. Bottas resta leader del campionato davanti proprio ad Hamilton e al sempre più sorprendente Lando Norris con la sua più che affidabile McLaren. Leclerc resta quarto ma per risalire la china c'è bisogno di una Ferrari decisamente diversa e più competitiva.