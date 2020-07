Usain Bolt ha svelato il nome che ha dato a sua figlia

AGI - La primogenita di Usain Bolt si chiama 'Olympia Lightning Bolt'. A svelare il nome della figlia nata il 18 maggio scorso nella capitale giamaicana Kingston dall'unione con l'ex modella Kasi Bennett, è stato oggi il primatista mondiale dei 100 e 200 metri, otto ori olimpici e undici mondiali, in un post su Instagram nel giorno del compleanno della compagna. La foto ritrae in posa Kasi, con un abito lungo, con in braccio la figlia. 'Lightning Bolt' significa 'fulmine'.

"Voglio augurare alla mia fidanzata Kasi un felice compleanno. Trascorro la tua giornata speciale con te. Non voglio altro che felicità per te e continuerà a fare del mio meglio per mantenere un sorriso sul tuo viso. Abbiamo iniziato un nuovo capitolo insieme a nostra figlia Olympia Lightning Bolt", ha scritto Usain Bolt, 33 anni, che vanta due stellari record del mondo, 9"58 sui 100 metri e 19"19 entrambi realizzati nel 2009 ai Mondiali di Berlino, e quello della 4x100 con la nazionale giamaicana (36"84 nel 2012). La campionessa di tennis Serena Williams ha risposto al post di Bolt congratulandosi con emoji e cuoricini: 'The Queen' è mamma di una figlia di nome Alexis Olympia.