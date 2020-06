Il Napoli è in finale, è bastato un 1-1 con l'Inter

Il Napoli di Gattuso è la seconda finalista della Coppa Italia e mercoledì, a Roma, si giocherà il trofeo contro la Juventus. Eliminata l'Inter di Conte, che non riesce ad andare oltre un 1-1 dopo il successo partenopeo dell'andata. Inutile il gol da corner (deviato) di Eriksen, pareggiato da Mertens che stacca Hamsik nella classifica all time dei cannonieri napoletani, portandosi da solo a quota 122 reti. Sarà la decima finale di coppa per il Napoli, che proverà a cucirsi sul petto la sesta coccarda della sua storia.

Pronti via e i nerazzurri rimettono immediatamente in equilibrio il risultato dell'andata: il primo gol del ritorno al calcio giocato è una mezza autorete di Elmas, che spiazza quel tanto che basta per ingannare un incerto Ospina su corner di Eriksen.

La squadra di Conte è agguerrita e tiene saldamente in mano il pallino del gioco, pressando a tutto campo gli azzurri e cercando più volte altre fiammate per fare ancora male. Il Napoli ci mette un po' a carburare e a venir fuori dalla morsa ospite, ma di pericoli veri e propri dalle parti di Handanovic non ne arrivano; solo un retropassaggio velenoso di Bastoni mette in apprensione il portiere sloveno durante la prima mezz'ora. Al 32' e al 40' l'Inter va due volte vicinissima al raddoppio, prima con Lukaku e poi con Candreva, entrambi respinti alla grande da Ospina, che poco più tardi si inventa un lancio perfetto che dà il via ad un contropiede vincente del Napoli.

Insigne scappa a sinistra e serve l'accorrente Mertens, tutto libero di depositare in rete l'1-1. La squadra di Gattuso prende fiducia e parte bene anche nella ripresa, impensierendo gli avversari con un destro di Insigne a lato di poco. I nerazzurri sembrano accusare un po' di stanchezza e al 75' provano a scuotersi proprio con Sanchez appena entrato in campo, di poco impreciso con un diagonale destro molto velenoso.

Poco più tardi invece è miracoloso Ospina su Eriksen, il cui destro a botta sicura in piena area è respinto alla grande dal portiere locale, con Moses che non approfitta della respinta calciando alle stelle. Vani anche gli ultimissimi sforzi ospiti, che non portano gli effetti sperati e costringono l'Inter a dire addio alla Coppa Italia. Fa festa il Napoli in attesa della finalissima.