Il campionato di calcio riparte il 20 giugno 

"Il governo ha deciso che la serie A di calcio riparte il 20 giugno. Bene. E le scuole? E gli asili? Perche' in tutta Europa sono gia' stati riaperti e in Italia no? Possibile che i bambini e le famiglie vengano sempre dopo tutti?". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Spadafora, su partite in tv da Sky segnali positivi

"Sono in corso contatti con i broadcaster che hanno i diritti delle partite del campionato e il mio auspicio è che ci sia anche da parte di Sky un segnale nelle modalità che bisogna ancora vedere". Lo ha detto il ministro dello Sport al termine dell'incontro con la Figc e la Lega Calcio, parlando della possibilità di trasmettere il calcio in chiaro come avverrà con la Coppa Italia i cui diritti sono della Rai.



"Le prime interlocuzioni di oggi anche con Sky sono state positive - ha aggiunto il ministro - quindi mi auguro che anche da parte di Sky arrivi un segnale di conferma, vediamo in che termini e nei limiti del possibile, che possa andare incontro alla volontà di tutti gli italiani di vivere questa ripresa del campionato con passione ma anche evitando gli assembramenti nei luoghi pubblici per andare a vedere le partite".