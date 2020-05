Lo sport mondiale prova a ripartire (ma con cautela)

La voglia di tornare in campo è tanta, il desiderio di gareggiare è fortissimo, il mondo dello sport vorrebbe che tutto tornasse come prima in pochi giorni ma così non potrà essere per tanto tempo. La parola d'ordine è cautela.

Ci sono enti e federazioni che ipotizzano gare e partite senza la presenza di pubblico - come già sta facendo la Bundesliga di calcio tedesca - oppure decidono di far slittare gli eventi a dopo l'estate sperando nel ritorno dei tifosi sugli spalti.

Altri ancora sembrano abbiano già cancellato la stagione 2020 e sono orientati a collocare campionanti e gare a partire dal 2021 facendo lo slalom in un calendario già molto fitto tra qualificazioni olimpiche e Olimpiadi di Tokyo posticipate.

I Giochi olimpici slittati all'anno successivo: non era mai accaduto dal 1896, l'anno della prima edizione delle Olimpiadi moderne. Il coronavirus ha costretto il mondo dello sport, e tutto ciò che ruota attorno, a prendere questa non facile ma inevitabile decisione, data la vastità.

Restano ancora dei punti interrogativi circa gli sport di squadra e quelli di combattimento (judo, lotta, karate) essendoci il contatto fisico.

Atletica leggera

La 'Regina degli sport', lo sport più seguito alle Olimpiadi, proverà a ripartire tra qualche settimana con due manifestazioni dal format decisamente insolito. Con i numeri della pandemia che detterà le regole, l'8 giugno a Praga è previsto il 'Memoriàl Josefa Odlozilà al quale prenderanno parte un massimo di 50-60 partecipanti.

L'11 giugno toccherà ad Oslo, con i tradizionali Bislett Games, a dare il via alla stagione internazionale per un evento già ribattezzato 'Impossible Games'. La presenza del pubblico sarà fortemente limitata, sarà prevista una diretta televisiva anche perché c'è attesa per la sfida nell'asta tra lo svedese primatista del mondo Armand Duplantis e il francese Renaud Lavillenie.

Inoltre, ci sarà l'idolo di casa Karsten Warholm a tentare il record mondiale sulla distanza spuria dei 300 ostacoli. Il programma della Wanda Diamond League, prestigioso circuito mondiale, scatterà il 14 agosto da Montecarlo per poi proseguire su altre piste, quali Gateshead, Stoccolma, Losanna, Bruxelles, Parigi fino ad arrivare in Italia.

Il 'Golden Gala - Pietro Mennea' sarà il 17 settembre e probabilmente ritornerà a Roma con Napoli pronta ad ospitarlo nel 2021 quando ci sarà l'approntamento dell'Olimpico per gli Europei di calcio a loro volta slittati. Il coronavirus ha costretto, oltre all'annullamento degli Europei di Parigi in agenda a fine agosto e a tanti meeting, anche allo slittamento dal 2021 al 2022 dei Mondiali di Eugene.

Nuoto

Calendari rivoluzionati anche nel nuoto. Gli Europei previsti a maggio di quest'anno sono stati posticipati di dodici mesi. Si terranno sempre a Budapest ma dal 10 al 23 maggio 2021. Stessa decisione è stata presa per i Campionati mondiali di nuoto che dal luglio del 2021, nel nuovo periodo olimpico, sono stati spostati al maggio (13-29) del 2022 sempre nella giapponese Fukuoka.

Rinviati di un anno anche i Mondiali in vasca corta (25 metri) che dal dicembre di quest'anno sono stati posticipati di un anno e si svolgeranno sempre ad Abu Dhabi. Spostamento anticipato di un mese rispetto al calendario iniziale anche per gli Europei in vasca corta che si svolgeranno a Kazan (Russia) ai primi di novembre del 2021.

Rinviati anche i congressi sia della Fina che della Len. La federazione mondiale terrà il congresso generale per il rinnovo delle cariche il 5 giugno del 2021 in Qatar.

Ciclismo

Dal 1 agosto seguiranno tre mesi di vera scorpacciata per il mondo delle due ruote. Si inizierà con 'Strade Bianche' inizialmente gara prevista il 7 marzo per concludere una stagione accorciata ma molto intensa il 31 ottobre con 'Il Lombardia' inizialmente programmato il 10 ottobre. anticipata di due mesi la 'Milano-Torino' (5 agosto). La 'Milano-Sanremo' classica di primavera diventa il piatto forte di inizio stagione (8 agosto).

Il 18 agosto toccherà al 'Giro dell'Emilia'. Il 29 agosto scatterà il Tour de France slittato di due mesi. La Grand Boucle, l'ultimo baluardo rimasto nel posticipare la corsa, si concluderà a Parigi il 20 settembre. Dal 7 al 14 settembre sarà il momento della 'Tirreno-adriatico', antipasto sulle strade italiane del 'Giro d'Italia' (3-25) slittato di cinque mesi rispetto alla collocazione iniziale.

Il 4 ottobre sarà il giorno della 'Liegi-Bastogne-Liegi', il 18 del 'Giro delle Fiandre', tutte classiche posticipate dalla primavera. Dal 20 ottobre all'8 novembre ultimo grande giro a tappe, 'La Vuelta de Espana'. Il 25 ottobre la corsa 'mito', la 'Parigi-Roubaix'.

Formula 1

La stagione della Formula scatterà il 5 luglio dal circuito austriaco di Spielberg. Il secondo Gran Premio è previsto la settimana successiva sempre in austria. Negli ultimi giorni è sopraggiunta una difficoltà decisamente non trascurabile, ovvero le nuove norme della Gran Bretagna prevedono un periodo di quarantena per chi entra nel Paese. Ciò significa addio, almeno per il 2020, ad uno storico Gran Premio, quello di Silverstone.

Si fa sempre più reale la possibilità di doppiare il Gp d'Ungheria sull'Hungaroring già a luglio. Scalpita per un bis anche il circuito tedesco di Hockenheim. Data per il momento confermata è quella del 6 settembre, il giorno del Gran Premio d'Italia a Monza.

Motomondiale

La MotoGP dovrebbe iniziare il 19 luglio in Spagna con due gare sul circuito di Jerez de la Frontera. Per il momento sono stati cancellate 10 gare sulle 21 previste. Dopo l'evento di Jerez il motomondiale dovrebbe spostarsi a Brno in Repubblica Ceca. Le prossime gare di motociclismo, Superbike compresa, si svolgeranno senza pubblico.

Pugilato

La boxe professionistica prova a giocare d'anticipo: il 9 giugno a Las Vegas sono in programmi alcuni incontri.

Basket

Per completare la stagione della NBA nordamericana spunta l'ipotesi di far disputare le restanti partite addirittura all'interno del grande parco divertimenti da 15.000 ettari di Disney World ad Orlando. Pronte a candidarsi anche Las Vegas e Houston.

Hockey

Nella NHL, il massimo campionato di hockey sulla scena mondiale, amplierà i playoff a 24 squadre. La Stanley Cup, se la stagione dovesse riprendere entro metà giugno, potrebbe essere assegnata non prima di fine agosto/inizio settembre con ripresa della nuova stagione a fine novembre.

La federazione internazionale (IIHF) ha già deliberato che tutti i Campionati mondiali del 2021 saranno posticipati, a partire dal Mondiale top division che si terrà tra fine maggio e i primi di giugno (mai accaduto in precedenza). I due campionati transfrontalieri che vede impegnate anche squadre italiane scatteranno ai primi di ottobre ma dipenderà se l'austria consentirà, per dopo l'estate, i viaggi per e dall'Italia.