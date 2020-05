Carlos Sainz prende il posto di Vettel alla Ferrari

Carlos Sainz jr. prenderà il posto di Sebastian Vettel alla guida della Ferrari al termine di questa stagione. Lo ha annunciato la scuderia di Maranello.Il pilota spagnolo affiancherà Leclerc nelle stagioni 2021 e 2022 del Campionato Mondiale di Formula 1. Il 25enne pilota spagnolo ha battuto in volata la concorrenza di Daniel Ricciardo che andrà alla McLaren dove sostituirà lo stesso neoferrarista.

Carlo Sainz Jr. è figlio del'arte (il padre è il leggendario campione di rally) rappresenterà così il terzo pilota spagnolo a guidare una Rossa dopo Alfonso de Portago e Fernando Alonso. Ha esordito nel 2015 con la Toro Rosso, poi è stato in Renault e quindi in McLaren, con cui ha ottenuto il suo miglior risultato, il terzo posto in Brasile nel penultimo GP del 2019.

"Sono felice di poter annunciare che Carlos entra a far parte della Scuderia Ferrari a cominciare dalla stagione 2021 - annuncia Mattia Binotto, Team Manager Ferrari in una nota stampa - con già cinque campionati alle spalle, ha dimostrato di possedere un grande talento e ha messo in evidenza quelle doti tecniche e caratteriali che lo rendono il profilo ideale per essere parte della nostra famiglia. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo che ha come obiettivo ultimo tornare al vertice della Formula 1. Sarà un percorso lungo e non privo di difficoltà, soprattutto nello scenario di un quadro economico e regolamentare che sta cambiando in maniera repentina e che impone di affrontare questa sfida in maniera differente rispetto al recente passato".

"Siamo convinti - conclude la nota - che una coppia di piloti ricca di talento e personalità come quella formata da Charles e Carlos, la piu' giovane negli ultimi cinquant'anni di storia della Scuderia, sia la miglior combinazione possibile per consentirci di raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissati".