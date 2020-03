Zhang attacca il presidente della Serie A: "Sei un clown"

Durissimo attacco del presidente dell'Inter, Steven Zhang, a Paolo del Pino, presidente della Serie A. "Sei il più grande e il più triste clown che io abbia mai visto", afferma Zhang che non ha gradito il rinvio al 9 marzo, presente il pubblico, della partita Juve-Inter, che non è stata giocata a porte chiuse.

"Giochi con il calendario - sottolinea Zhang - sul suo profilo Instagram - e metti la salute pubblica in secondo piano....Sì, parlo proprio con te, presidente Paolo Dal Pino. È tempo che tu ti assuma le tue responsabilità. Questo è ciò che vogliamo si faccia nel 2020! Dovunque nel mondo, non importa che si tifi Inter o Juve, si deve essere protetti. È questa la cosa più importante per la famiglia, per la società".