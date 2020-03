Federica Brignone vince la Coppa del mondo della combinata

Senza nemmeno gareggiare, Federica Brignone ha conquistato la Coppa del mondo di specialità della combinata dello sci alpino. Per la sciatrice azzurra è la seconda coppetta consecutiva in questa disciplina. Il primo posto nella classifica della combinata è sicuro perché l'odierna gara prevista a La Thuile in Valle d'Aosta è stata cancellata causa maltempo. Infatti, sulla località valdostana che si trova a circa venti chilometri dal La Salle, il paese dove vive Brignone, nevica da ieri pomeriggio.

Con sole due gare di combinata disputate Federica ha totalizzato 200 punti precedendo la svizzera Wendy Holdener (125) e la ceca Ester Ledecka (100).L'italiana a sette gare dal termine (tappa di Ofterschwang è stata cancellata per mancanza di neve), è al comando della classifica generale di Coppa del mondo con 1.378 punti e precede di 153 punti l'americana Mikaela Shiffrin che non gareggia da un mese per lo shock dell'improvvisa morte del padre Jeff.

Terza a 189 punti è la slovacca Petra Vlhova. Il Circo bianco al femminile tornerà il 12 marzo con uno slalom parallelo nella località svedese di Aare al quale seguiranno uno slalom gigante e lo slalom. Le finali di Coppa del mondo si svolgeranno dal 18 al 22 marzo a Cortina d'Ampezzo per una sorta di verifica complessiva dell'organizzazione in vista dei Mondiali del 2021.