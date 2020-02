Dorothea Wierer centra il secondo oro ai mondiali di biathlon

Storico bis mondiale per Dorothea Wierer. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nella prova individuale sui 12,5 chilometri ai Campionati mondiali di biathlon di Anterselva. Per Dorothea si tratta del secondo titolo iridato in questa edizione dopo quello di domenica scorsa nell’inseguimento. La 29enne di Brunico ha preceduto di appena due secondi la tedesca Vanessa Hinz (un solo errore nell’ultima serie) in 43’07”2 e con 2 errori al poligono; bronzo alla norvegese Marte Roeiseland a 15”8 (2).

La biatleta italiana firma la storia nella sua Anterselva. Per l'azzurra una straordinaria prestazione sia sugli sci che al poligono. Nei primi due poligoni la 29enne altoatesina ha sbagliato un tiro sia nella prima sessione a terra che nella seconda in posizione in piedi. Nella seconda parte di gara, Doro non ha commesso alcun errore volando sugli sci verso questo secondo trionfo.

Argento, a 2"2 dall'italiana, la tedesca Vanessa Hinz (un solo errore ma più lenta sugli sci) mentre il bronzo è andato alla norvegese Marte Olsbu Roeiseland che ha tagliato il traguardo a con un ritardo di 15"8.

Per il biathlon azzurro ai Mondiali l'oro di oggi firmato dalla Wierer è la trentesima medaglia - la nona d'oro - in 51 edizioni. Per Dorothea Wierer è il terzo titolo mondiale assoluto in carriera dopo quello nella mass start nel 2019 a Oestersund e quello di domenica scorsa nell'inseguimento. Doro ritornerà in gara giovedì pomeriggio nella staffetta mista singola assieme a Lukas Hofer.