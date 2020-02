Salto con l'asta: Duplantis vola a 6,18 metri, nuovo record del mondo

Armand Duplantis è ufficialmente il nuovo Bubka: il 20enne saltatore con l'asta ha portato a 6,18 metri il record del mondo migliorando di un centimetro il suo stesso record stabilito una settimana fa a Torum in Polonia in occasione del ‘Muller Indoor Grand Prix’ di Glasgow. Duplantis era diventato per la prima volta primatista mondiale della specialità valicando l’asticella posta a 6,17.

L’astista nativo di Lafayette negli Stati Uniti, è diventato svedese nel 2015 optando per la nazionalità di sua mamma Helena. Armand, soprannominato ‘Mondo’, è figlio dell’ex astista statunitense Greg. Tra i suoi record c’è anche quello mondiale under 20 di 6,05 metri realizzato all’età di 18 anni e 275 giorni il 12 agosto del 2018 vinse gli Europei di Berlino. Oggi sulla pedana britannica Armand è entrato in gara a 5,50 metri superando successivamente i 5,75 al secondo salto. Rimasto solo in gara, Duplantis ha deciso, come prevede il regolamento, di far alzare l’asticella a 6,18 metri che ha successivamente superato vedendosi strappare un assegno bonus da 30mila dollari per aver realizzato il record.