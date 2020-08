A Brno vince Binder, primo podio per Morbidelli in MotoGp

AGI - Giornata di gloria per il pilota sudafricano Brad Binder che, a bordo di una Ktm, vice il MotoGp di Brno in Repubblica Ceca, portando a casa il primo successo della sua carriera.

In una gara in cui era ancora assente Marquez, grande soddisfazione anche per l'italiano Franco Morbidelli, su Yamaha, che giunge al secondo posto, conquistando il primo podio della sua vita.

Terzo il francesce Johann Zarco su Ducati. Quinta piazza per Valentino Rossi, mentre il leader del mondiale, Fabio Quartararo si deve accontentare del settimo posto.