Gp Las Vegas, trionfa Verstappen. Squalificati Norris e Piastri

AGI - Lando Norris e Oscar Piastri sono stati squalificati dal Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo appuntamento del mondiale di F1. Una decisione che era nell'aria per i due piloti della McLaren, sulle cui vetture è stato riscontrato un eccessivo consumo del fondo.
Norris e Piastri erano arrivati rispettivamente secondo e quarto al traguardo: in virtù della doppia squalifica, George Russell sale in seconda posizione e Andrea Kimi Antonelli in terza, completando una strepitosa rimonta dalla 17esima posizione; Charles Leclerc, infine, è quarto.
Un colpo di scena che ha grandi implicazioni anche nella classifica piloti, con Max Verstappen che ora ha solo 24 punti di distacco da Norris.
Questa la classifica piloti dopo il Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo appuntamento del Mondiale di F1
1. Lando Norris (Gbr) McLaren 408 punti
2. Oscar Piastri (Aus) McLaren 378
3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 366
4. George Russell (Gbr) Mercedes 291
5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 222
6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 149
7. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 132
8. Alexander Albon (Tha) Williams 73
9. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 47
10. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 45