Gp Spagna, pole position per Verstappen davanti a Sainz e Norris

AGI - Pole position per Max Verstappen nel Gp di Spagna, tappa del Mondiale di Formula 1 che andrà in scena sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica e leader della classifica iridata, ha timbrato il miglior crono delle qualifiche in 1'12"272, precedendo di 0"462 la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, anch'egli dunque in prima fila. Terza piazza per la McLaren del britannico Lando Norris (+0"520) davanti all'Alpine del francese Pierre Gasly (+0"544).

Quinta la Mercedes del britannico Lewis Hamilton (+0"546), poi l'Aston Martin del canadese Lance Stroll (+0"722), l'Alpine del francese Esteban Ocon (+0"811), la Haas del tedesco Nico Hulkenberg (+0"957), l'Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (+1"235) e, a chiudere la top ten del sabato, la McLaren dell'australiano Oscar Piastri. Delusione per Charles Leclerc: la sua Ferrari non supera il Q1; fuori nel Q2, invece, la Red Bull del messicano Sergio Perez.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Max Verstappen takes P1 for Sunday, with Carlos Sainz and Lando Norris behind!#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/FuWjyVPCAz — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

"La macchina andava molto bene. All'inizio sono state delle qualifiche complicate per il meteo, poi è stato piacevole guidarla, sembrava andasse su dei binari". È più che soddisfatto, Max Verstappen, per la pole position conquistata al Gp di Spagna, su un circuito dove ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera. "Adoro venire a Barcellona e su questa pista, ho tanti bei ricordi. Potrei aggiungerne un altro", conclude il campione del mondo della Red Bull.

"Mi serviva questo risultato, non era scontato nemmeno passare dal Q1 al Q2 senza problemi. Siamo nella migliore posizione possibile, domani cercheremo di conquistare il podio". Così lo spagnolo Carlos Sainz dopo aver centrato il secondo posto, e dunque la prima fila al fianco di Max Verstappen, al Gp di Spagna.

"Sono stato molto bravo ed ho guidato molto bene - spiega soddisfatto il pilota della Ferrari -. La Red Bull? C'è sempre un decimo qua e là, io ho spinto al massimo delle possibilità: il secondo posto è il miglior risultato possibile e sono contento del mio giro". Poi, rivolto ai suoi tifosi: "Oggi è stato complicato, le condizioni erano difficili per tutti e l'appoggio del pubblico mi ha aiutato".