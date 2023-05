Verstappen conquista la pole al Gran Premio di Montecarlo

AGI - Un super Max Verstappen su Red Bull si aggiudica la pole position in una sessione di qualifiche pazzesca del Gran Premio di Montecarlo. Un autentico capolavoro all'ultimo tentativo toccando anche il muro e spingendo al limite nell'ultimo settore: beffato un ottimo Fernando Alonso, che scatterà comunque in seconda posizione con l'Aston Martin. Terzo era arrivato Charles Leclerc con la Ferrari, seguito dalla sorpresa Esteban Ocon su Alpine.

I giudici di gara ,però, hanno considerato irregolare "l'impeding" del monegasco nei confronti di Lando Norris che era nel suo giro lanciato, nel corso della Q3. Il pilota inglese aveva chiuso al decimo posto la sessione mentre il monegasco era finito al terzo posto. La decisione finale è un declassamento di tre posizioni di Leclerc che, quindi, domani partirà al sesto posto della griglia.

Quinta l'altra Ferrari di Carlos Sainz, sesta e ottava la Mercedes con Hamilton e Russell, mentre scatterà ultimo Sergio Perez con l'altra Red Bull a causa di un incidente nel corso del Q1. Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Montecarlo: 1 Verstappen, 2 Alonso, 3 Leclerc, 4 Ocon, 5 Sainz, 6 Hamilton, 7 Gasly, 8 Russell, 9 Tsunoda, 10 Norris, 11 Piastri, 12 De Vries, 13 Albon, 14 Stroll, 15 Bottas, 16 Sargeant, 17 Magnussen, 18 Hulkenberg, 19 Zhou, 20 Perez. (AGI)Sp2/Cop (AGI) - Roma, 27 mag.

Leclerc: "Non sono soddisfatto"

"Oggi non sono soddisfatto, è stata una qualifica complicata ma in generale un weekend duro. Ho faticato con la macchina, avrei preferito sicuramente partire più avanti. Servirà più fortuna rispetto agli anni precedenti, forse ci sarà un po' di pioggia, tante variabili, ma io darò il massimo in ogni caso".

Verstappen: "Sono davvero contento"

"Sono felice di questa pole position, non eravamo partiti bene nel weekend ma in qualifica si sa che bisogna dare tutto e rischiare. Sapevo di essere dietro, quindi ho spinto al massimo e sono davvero contento del risultato. Domani sarà necessaria una partenza pulita, ma Montecarlo è imprevedibile, noi comunque abbiamo un ottimo passo gara".

Alonso: "Un vero peccato"

"Mi sento molto bene, ma oggi Max (Verstappen, ndr) è stato più veloce. Un peccato ma la prima fila per noi è molto importante. Vedremo domani in termini di strategia, c'è anche la variante meteo, noi comunque proveremo a vincere. In partenza la strada è molto breve prima della prima curva, finora siamo sempre scattati bene, speriamo che Max sbagli qualcosa".