Vasseur lascia l'Alfa Romeo ed entra in Ferrari

AGI - Frederic Vasseur è stato nominato Team Principal e General Manager della Scuderia Ferrari. Lo ha annunciato la casa di Maranello. Vasseur entrera' a far parte della scuderia dal 9 gennaio.

Alfa Romeo ha comunicato la separazione con un post sui social: "Il Team Principal dell'Alfa Romeo e CEO della Sauber Motorsport, Frederic Vasseur, lascera' la società a gennaio 2023, dopo sei stagioni di successo al timone del team".

Il 54enne ingegnere francese, afferma una nota, ha un'esperienza di oltre 25 anni di successi nelle corse automobilistiche, a partire dalle formule junior e nell'ultimo decennio in Formula 1.

Vasseur ha ricoperto la carica di Ceo e Team Principal della Sauber Motorsport (attualmente Alfa Romeo F1 Team), che ha assunto dal 2017. In precedenza, nel 2016, e' stato Team Principal della Renault F1 Team. L'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, ha cosi' commentato la nomina: "Siamo felici di dare il benvenuto in Ferrari a Fred Vasseur come nostro Team Principal.

Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualita' di ingegnere, a una costante capacita' di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono cio' di cui abbiamo bisogno per far crescere la Ferrari con rinnovata energia".

"Sono molto felice e onorato - commenta Vasseur - di assumere la guida della Scuderia Ferrari come Team Principal. Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l'apice del mondo delle corse. Non vedo l'ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l'eredita' della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo".