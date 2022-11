Verstappen vince anche ad Abu Dhabi, Lecler secondo e vice campione

AGI - Max Verstappen conclude una stagione trionfante dominando anche l'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi e centrando il suo 15 successo della stagione. La notizia di giornata però è il secondo posto nel mondiale piloti di Charles Leclerc e il secondo confermato in quello costruttori della Ferrari.

Il monegasco infatti arriva secondo proprio davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez, nonostante un finale tutto in rimonta da parte del messicano che si è fermato una volta in più del rivale. Quarto posto per Carlos Sainz con l'altra Rossa e quinto per la Mercedes di George Russell, mentre Lewis Hamilton chiude con un ritiro a pochi giri dal traguardo. Sebastian Vettel, invece, saluta la Formula 1 con un decimo posto.

Le prime tre posizioni restano invariate in partenza con Verstappen a comandare davanti a Perez e Leclerc, mentre subito dietro Hamilton sorprende Sainz dando vita ad una bella bagarre, con il britannico che taglia una curva nel tentativo di difendersi da un contro sorpasso dello spagnolo, restituendo poi la posizione per evitare eventuali penalità.

La Mercedes però sembra andare più forte e il sette volte campione del mondo si riprende immediatamente il quarto posto, ma Sainz non molla un centimetro e nel corso dell'ottavo giro risponde nuovamente, portandosi dietro anche Russell che approfitta di alcuni problemi di potenza sulla monoposto del compagno di scuderia.

Nel frattempo Leclerc si rifà sotto a Perez, ma il messicano si difende fermandosi per la prima sosta: a questo punto si aprirebbe la finestra dell'overcut per il monegasco, ma dal muretto Ferrari preferiscono fermare prima Sainz perdendo così la possibilità di guadagnare la seconda posizione con la monoposto numero 16.

© ANTONIN VINCENT / DPPI / DPPI via AFP

Charles Leclerc

La Red Bull però chiama nuovamente ai box Perez nel corso del 34 giro, con Leclerc che sale quindi al secondo posto provando ad arrivare in fondo senza fermarsi ancora. Il pilota messicano le prova tutte per riprendere il ferrarista accendendo il finale di gara, ma alla fine non basta per completare la doppietta Red Bull in gara e nel mondiale. Quarto chiude Sainz, mentre Hamilton è costretto ad un ritiro lasciando il quinto posto al compagno di squadra Russell.

"È stata una bella gara, incentrata molto sulla gestione delle gomme. Incredibile vincere ancora qui, è stata una stagione fantastica in cui abbiamo raggiunto grandi risultati con il team. Ma l'anno prossimo vogliamo fare ancora di più e migliorare ulteriormente". Si esprime così Max Verstappen dopo il trionfo nell'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi. L'olandese della Red Bull chiude così la stagione con la 15 vittoria stagionale.

"Ho dato il 110% dall'inizio alla fine, è stata una gara perfetta per noi. L'unica possibilità di arrivare davanti a Perez era fare optare per una strategia diversa e avere una buona gestione delle gomme. Spero che l'anno prossimo possiamo fare ancora una step in più e lottare fino alla fine, abbiamo migliorato le strategie in questo finale di stagione. Abbiamo spinto tanto e lo faremo ancor di più per recuperare terreno". Questo il commento di Charles Leclerc al termine del Gran Premio di Abu Dhabi. Il monegasco della Ferrari, secondo al traguardo, chiude al secondo posto anche nel mondiale.