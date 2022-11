Giallo-Ferrari: Vasseur dall'Alfa al posto di Binotto ma la scuderia smentisce

AGI - È 'giallo' sul futuro del team principal della Scuderia Ferrari di Formula Uno, Mattia Binotto.

Secondo voci, poi smentite dalla Scuderia, al suo posto a gennaio arriverà Frederic Vasseur dall'Alfa Romeo.

Comunicato della Scuderia Ferrari:



In relazione alle speculazioni apparse su alcuni organi di stampa relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattia Binotto, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento. — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 15, 2022

Il 54enne ingegnere francese era già stato sondato dal Cavallino in estate e sarebbe forte anche del rapporto con i vertici del gruppo Stellantis costruito in questi anni di gestione della Sauber, brandizzata Alfa Romeo.

Vasseur vanta un curriculum da uomo di corse costruito gestendo team nelle serie minori, a differenza della provenienza più tecnica di Binotto che era stato a capo dei motoristi e direttore tecnico Ferrari, prima di diventarne team principal.



Binotto paga lo scotto di un quadriennio 2019-2022 dove è sempre mancata almeno la lotta per il titolo fino all'ultima gara, un po' come era accaduto per la gestione di Maurizio Arrivabene.