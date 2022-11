La Mercedes di Russell si aggiudica la Sprint in Brasile, seconda la Ferrari di Sainz

AGI - Una fantastica Sprint Race del Gran Premio del Brasile premia la Mercedes di George Russell, seguita dalla Ferrari di Carlos Sainz e dall'altra freccia d'argento di Lewis Hamilton.

Solo quarto il campione del mondo Max Verstappen con la Red Bull, in grande difficoltà con le gomme da metà gara in poi, seguito dal compagno di scuderia Sergio Perez e dall'altra Ferrari di Charles Leclerc.

GEORGE: "It's crazy to think we're both starting on the front row. We're in a luxury position where we can maybe split the strategy and go for the win" #BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/14PUU8shvG