La Ferrari di Lecler partirà dalla Pole Position a Singapore

AGI - Nona pole stagionale per Charles Leclerc, che piazza il miglior giro nella sessione di qualifiche del Gran Premio di Singapore.

Il pilota della Ferrari riesce a piazzare un bel 1'49''412, lasciandosi alle spalle il pilota della Red Bull Sergio Perez, che partirà anche lui dalla prima fila.

Nine poles in 2022



Join @Charles_Leclerc for a slippery nighttime pole lap around Marina Bay!#SingaporeGP #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/znhNGQKbNn