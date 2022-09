Verstappen trionfa anche in Olanda. Leclerc terzo

AGI - Max Verstappen vince anche il Gran Premio casalingo d'Olanda e si mette in tasca il decimo trionfo stagionale. Solito dominio per il pilota della Red Bull, che si lascia alle spalle la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Gara con diversi colpi di scena dovuti a due Safety Car (una Virtual), ma con il consueto vincitore che non sembra davvero avere rivali.

L'olandese vola a 310 punti in classifica allungando a +109 sulla coppia Leclerc-Perez. In partenza Leclerc prova a sospendere Verstappen, ma l'olandese gli chiude la porta e difende molto bene la prima posizione, iniziando ad allungare giro dopo giro. Resta tutto invariato anche subito dietro e non succede praticamente nulla di clamoroso fino a quando non si arriva alla prima finestra di pit-stop, nella quale i meccanici Ferrari combinano la frittata richiamando Sainz ai box senza gomme pronte.

La sosta è lunghissima e lo spagnolo perde diverse posizioni. Le due Mercedes invece, entrambe su strategia diversa, allungano lo stint con la gomma media per poi montare le dure e provare ad arrivare fino in fondo. Nel corso del 48 giro però Tsunoda provoca una Virtual Safety Car e la situazione si stravolge: la fortuna gira tutta a favore di Verstappen che rimedia una sosta 'gratuita' senza perdere posizioni, mentre Hamilton e Russell tornano su gomma media rientrando in seconda e terza posizione.

Beffato invece Leclerc che si era fermato appena un giro prima ed è costretto a scivolare in quarta piazza. Un altro colpo di scena arriva al giro numero 56: Bottas si pianta alla fine del rettilineo e stavolta entra in gioco la Safety Car, quindi di nuovo sosta per Verstappen che però monta mescola morbida perdendo il primo posto a favore di Hamilton. L'olandese non ci mette nulla a riprenderselo, con l'inglese che va in difficoltà e viene scavalcato anche da Russell e Leclerc, che chiudono il podio alle spalle di Verstappen.

Difficile fare meglio di così, forse abbiamo avuto un po' di sfortuna in occasione della Virtual Safety Car, ma tanto Verstappen sarebbe stato comunque piu' veloce e le Mercedes migliori con gomma dura. Ora il distacco in classifica e' molto ampio, cercheremo di pensare una gara alla volta e di sfruttare il potenziale su ogni pista" ha dichiarato Charles Leclerc.