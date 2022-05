Leclerc in pole a Barcellona davanti a Verstappen e Sainz

AGI - Charles Leclerc conquista la pole position del Gran Premio di Spagna, che scatterà domenica alle 15 sul circuito del Montmeló a Barcellona. Super tempo per il pilota della Ferrari, che fa una magia in un unico tentativo dopo un testacoda piazzando un 1’18’’750 e mettendosi alle spalle il rivale della Red Bull Max Verstappen, che ha avuto un problema nel corso dell’ultimo tentativo.

Si tratta della quarta pole stagionale per il monegasco, che per la gara avrà anche un set di gomme nuove in più a disposizione viste quelle risparmiate nel Q2. Terzo tempo per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, quarta invece la Mercedes di George Russell, che si piazza davanti a Sergio Perez e il compagno di scuderia Lewis Hamilton.

La griglia

1 Leclerc, 2 Verstappen, 3 Sainz, 4 Russell, 5 Perez, 6 Hamilton, 7 Bottas, 8 Magnussen, 9 Ricciardo, 10 Schumacher, 11 Norris, 12 Ocon, 13 Tsunoda, 14 Gasly, 15 Zhou, 16 Vettel, 17 Alonso, 18 Stroll, 19 Albon, 20 Latifi.

Leclerc, sessione difficile

“È stata una sessione difficile, ho iniziato il Q3 con un errore al primo tentativo, quindi sapevo che serviva un bel giro in un colpo solo. Ho avuto qualche piccolo spavento, ma sono contento, la macchina è fantastica. Partirò in una posizione forte, ma nelle ultime due gare abbiamo faticato con le gomme rispetto a Red Bull, domani dovremo cercare di gestirle al meglio. Speriamo una una doppietta con Sainz, sarebbe grandioso per il team”. Questo il commento del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, al termine della sessione di qualifiche del Gran Premio di Spagna. Il monegasco domani scatterà dalla prima posizione in griglia.

Verstappen, perso potenza

“Ho perso potenza e non potevo spingere nell’ultimo tentativo, è stato un peccato ma nel complesso abbiamo ottenuto un buon piazzamento. Nelle ultime gare abbiamo gestito molto bene le gomme, domani però farà molto caldo e qui è difficile superare. Vedremo cosa succederà”. Si esprime così Max Verstappen al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna. L’olandese campione del mondo in carica, partirà secondo con la sua Red Bull.