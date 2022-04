La Ferrari di Leclerc partirà in pole al Gran Premio d'Australia

AGI - Undicesima pole position in carriera per un super Charles Leclerc, che scatterà davanti a tutti nel Gran Premio d'Australia in programma domani alle 7.00. Il pilota della Ferrari piazza un sontuoso 1'17''868, lasciandosi alle spalle di quasi tre decimi il rivale della Red Bull Max Verstappen. Terza l'altra Red Bull di Sergio Perez, ma il messicano rischia una penalità per non aver rallentato in regime di bandiera gialla nel corso del Q2. Sfortunato Carlos Sainz con l'altra Ferrari, beffato da una bandiera rossa nel corso del Q3 mentre stava piazzando un super giro. Poi un errore non gli ha permesso di andare oltre un nono posto. Bene Norris quarto con la McLaren, davanti alle due Mercedes di Hamilton e Russell.

"Ho fatto un super giro, sono contento perché questa è una pista in cui ho sofferto in passato. È una grandiosa sensazione, felice di scattare davanti a tutti domani" ha detto Leclerc al termine delle qualifiche. "Qui la pista è bellissima da guidare, la Red Bull si è dimostrata veloce e domani tutto è possibile. Bisognerà partire bene", conclude il pilota monegasco.