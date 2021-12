Max Verstappen trionfa a Abu Dhabi e vince il mondiale di Formula 1

AGI - Max Verstappen ha vinto il mondiale piloti di Formula 1. Il 24enne pilota olandese con la sua Red Bull si è imposto nel Gran Premio di Abu Dhabi superando Lewis Hamiton proprio all'ultimo giro dopo che era entrata in pista la safety car.

Per il 24enne pilota nato a Hasselt, in Belgio, è il primo titolo mondiale ottenuto con la decima vittoria in stagione. Terza la Ferrari di Carlos Sainz. Verstappen si è commosso alla radio mentre il team principal della Red Bull Christian Horner alla radio gli diceva: "Siamo orgogliosi di te, te lo sei meritato ragazzo!".

"È incredibile, ci ho provato per tutta la gara, ho sempre continuato a lottare e ho avuto l'occasione all'ultimo giro. Ho anche un crampo, è una follia, pazzesco, non so cosa dire": esulta così Max Verstappen sul podio dopo il trionfo ad Abu Dhabi che gli ha regalato il primo mondiale.

"I ragazzi del mio team lo meritano e li adoro", ha aggiunto, "quest'anno è stato incredibile. Finalmente c'è stata un po' di fortuna anche per me, è stata davvero folle. Devo ringraziare tanto Checo (Perez) perché ha guidato con il cuore oggi, è stato un grande lavoro di squadra ed è uno straordinario compagno".

Poi il messaggio per il suo team, la Red Bull, che torna a vincere il mondiale dopo sette anni: "Sanno che io li adoro e spero che potremo continuare insieme per 10-15 anni, non c'è alcun motivo per cambiare, io voglio restare per il resto della vita e spero che me lo permettano, sono felicissimo. Il nostro obbiettivo era vincere il campionato e ci siamo riusciti".