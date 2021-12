Ad Abu Dhabi Verstappen in pole davanti a Hamilton per la sfida finale

AGI - L'olandese Max Verstappen (Red Bull) ha ottenuto un vantaggio potenzialmente decisivo nella lotta per il titolo mondiale di Formula 1 conquistando la pole nel Gran Premio di Abu Dhabi, atto finale del campionato. Verstappen è a pari punti con Lewis Hamilton (Mercedes) che ha conquistato il secondo posto nella griglia di partenza. Terzo Lando Norris (Mc Laren), quarto Sergio Perez (Red Bull). Valtteri Bottas (Mercedes) è sesto, in mezzo alle due Ferrari di Carlos Sainz (quinto) e Charles Leclerc (settimo).

Gli ultimi sei vincitori sul circuito di Yas Marina sono partiti tutti dalla pole (l'ultimo, l'anno scorso, è stato proprio Verstappen). "Sono incredibilmente contento - ha confessato l'olandese - Era quello che volevamo ma non è stato facile. Non vedo l'ora che arrivi domani, è la cosa più importante".

A parte la pole Verstappen ha un altro vantaggio su Hamilton. Se la coppia finisce in parità (uno finisce nono, l'altro decimo con il giro più veloce) o non riesce a ottenere punti, il titolo è suo in virtù delle nove vittorie in gara contro le otto di Hamilton.