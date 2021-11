È morto Frank Williams, leggenda della Formula 1

AGI - Frank Williams, uno dei massimi protagonisti della Formula 1 di tutti i tempi, vincitore di nove mondiali costruttori, è morto all'età di 79 anni. La notizia e' stata data oggi, il decesso risale a ieri. Solamente Ferrari e McLaren hanno saputo fare meglio di lui nella storia delle gare automobilistiche.

In oltre 50 anni di appartenenza al Circo della Formula 1, Williams ha visto per sette volte un suo pilota salire sul gradino più alto del Campionato del Mondo. Aveva iniziato nel 1972, come patron della Politoys, scuderia che tre anni più tardi avrebbe portato il suo nome.