Lewis Hamilton ha vinto il Gp del Brasile e riaperto il mondiale

AGI - Un grande Lewis Hamilton ha trionfato nel Gran Premio del Brasile in una gara che lui stesso ha definito come "la più difficile" della sua carriera e tiene così aperto il mondiale di Formula 1.

Partito dalla decima posizione, il pilota britannico della Mercedes ha superato nel finale il leader del mondiale, Max Verstappen, riavvicinandolo nella classifica piloti a tre gare dal termine della stagione.

Terza l'altra Mercedes di Valterri Bottas, quarta la Red Bull di Sergio Perez che ha fatto il giro veloce e ha tolto il punto addizionale a Hamilton. Quinta la Ferrari di Charles Leclerc, sesta quella di Carlos Sainz.

Sulla pista di Interlagos si è svolta la corsa forse più emozionante di questo 2021, con la lunga battaglia tra un Hamilton di rimonta e un Verstappen che già in partenza aveva annullato la pole di Valtteri Bottas.

Il duello è culminato nel sorpasso alla curva 4 del 58mo giro, alla Curva 4, salutato dal boato del pubblico brasiliano che poi ha dedicato una 'ola' al sette volte campione del mondo.

Verstappen resta in testa al mondiale con 14 punti di vantaggio su Hamilton ma il cambio di parte del motore deciso da Mercedes si sta rivelando una scelta giusta perchè la monoposto del pilota inglese è stata velocissima e neppure la penalizzazione nelle qualifiche per l'alettone l'ha fermata.

C'è stato anche gioco di squadra perchè Bottas ha favorito il compagno i scuderia lasciando passare Hamilton come da ordine di scuderia e ricevedndo in radio un "grazie Valtteri".

Il sorpasso al 58esimo giro, con l'esultanza del box Mercedes: "Bravi! Ecco come facciamo le cose noi". "Grandi ragazzi, grande lavoro, siete grandiosi! Continuiamo a spingere", ha risposto via radio Hamilton.

"Credo che sia stata la gara più dura della mia vita", ha poi commentato il campione del mondo, "dopo essere partito ultimo ieri e decimo oggi, ma quel che è successo dimostra che nonostante tutte le avversita' non bisogna mai mollare. Mai".

"Era da Silverstone che non mi capitava di avere tutto questo sostegno, mi ha sorpreso e onorato", ha detto Hamilton, "il team ha fatto un lavoro fantastico e a inizio weekend non avrei mai detto che avremmo alla fine portato a casa tanti punti. Questa vittoria mi sembra la prima, come se non avessi vinto da tantissimo tempo".

"Le abbiamo provate tutte", ha commentato da parte sua Verstappen, "è stata una bella battaglia. Ci mancava un po' di passo. è stato molto divertente. Abbiamo un buon vantaggio, oggi abbiamo limitato i danni. Nelle prossime gare ci riprenderemo", ha assicurato il pilota olandese.

"L'abbiamo gestita bene", ha commentato Leclerc, "abbiamo estratto il massimo dalla nostra macchina ma potremo dire di essere molto competitivi quando lotteremo per il Mondiale. Stiamo lavorando bene da tante gare, allunghiamo su McLaren, dobbiamo continuare così.