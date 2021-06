Annullato il Gran Premio di Singapore di Formula 1

AGI - Il Gran Premio di Formula 1 di Singapore, in programma nel primo weekend di ottobre, è stato annullato a causa delle restrizioni agli ingressi nella città-Stato asiatica per il Covid. E' possibile che la gara venga rimpiazzata con un Gran Premio a Istanbul, in Cina o con un altro a Austin, in Texas. In quest'ultimo caso si correrebbe la prima gara il 15-17 ottobre e la seconda il 22-24 dello stesso mese.

Le restrizioni sugli ingressi

Singapore è uno dei Paesi che ha gestito meglio la pandemia ed è riuscito a contenere i contagi con una stretta sull'immigrazione e un sistema di tracciamento rigorosissimo. Ci sono altre gare tra le 23 in programma che sono a rischio a causa del Covid o per altri motivi. Per il Gp del Giappone a Suzuka si aspetta di fare un punto sul virus dopo le Olimpiadi di Tokyo. Messico e Brasile potrebbero rinunciare alla loro corsa a causa dei contagi che potrebbero spingere le autorità britanniche a vietare i viaggi. L'Australia, come Singapore, ha imposto limitazioni molto severe agli ingressi.