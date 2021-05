Al Gran Premio di Spagna ha vinto Hamilton. Di nuovo

AGI - Vittoria numero 98 in carriera di Lewis Hamilton per il Gran Premio di Spagna che guadagna il primo posto sul podio dopo una gara passata alle spalle della Red Bull di Verstappen. Fine settimana straordinario per il pilota inglese ha registrato anche la pole position numero 100.

Hamilton raggiunge i 94 punti in classifica. Quarto posto per il ferrarista Charles Leclerc che lascia il podio a Bottas della Mercedes, sesto posto per il compagno di scuderia Carto Sainz. La gara è stata decisa dall'ottima strategia per il cambio gomma degli uomini della Mercedes. Hamilton e' partito male in avvio di gara lasciando il passo alla prima curva a Max Verstappen che lo ha superato alla fine del rettilineo.

Hamilton si è fermato al Pit stop per una seconda volta nel corso della gara preferendo cambiare le gomme. Scelta che ha permesso al campione della Mercedes di superare prima Bottas e poi effetture al sessantesimo giro il sorpasso su Verstappen.

L'italiano Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo chiude la gara al 15esimo posto. La Mercedes guida la classifica costruttori con 141 punti, segue la Red Bull con 112 punti, la McLaren, 65 e la Ferrari, quarta, con 60 punti.