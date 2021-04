Hamilton in pole a Imola, Leclerc quarto

AGI - Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel Gp dell'Emilia Romagna ad Imola la sua 99ma in carriera. Il campione del mondo partirà davanti alle Red Bull di Sergio Perez, secondo,e Max Verstappen, terzo. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, seguito da Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Chiudono la top ten Lando Norris, Valterri Bottas, Esteban Ocon e Lance Stroll.

Leclerc soddisfatto

"Ho fatto un buon giro e siamo a tre decimi da Red Bull e Mercedes, nonostante abbia anche un errore nel mio giro", ha spiegato Leclerc, "penso quindi che potremo fare buone cose in gara. Sono contento di questa Ferrari, è bilanciata bene. Dobbiamo trovare performance in generale, anche se in non siamo ancora a livello delle prime due vetture. Ci stiamo lavorando. Partire con le gomme rosse ci aiuterà, anche se dovremo vedere domani in gara se la scelta è stata azzeccata".

Hamilton implacabile

Per Hamilton è il trentesimo circuito diverso in cui parte dalla prima fila. "Sicuramente non mi aspettavo di essere davanti alle due Red Bull",, ha detto il campione del mondo inglese, "sono state sempre così veloci nel fine settimana. A volte ci stavano davanti anche di sei decimi. Già dalla mattina pero' ho sentito che la macchina andava molto meglio. Sarà una grande sfida".

Red Bull invertite

Accanto a Hamilton partirà in prima fila non Max Verstappen ma l'altra red Bull del messicano Sergio Perez. Passo indietro rispetto al Bahrein per l'altra rossa di Carlos Sainz: lì era partito ottavo, stavolta solo undicesimo.