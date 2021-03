La prima pole stagionale è di Verstappen

AGI - E' di Max Verstappen la prima pole position della nuova stagione della Formula Uno, nel Gran Premio del Bahrein: il pilota olandese della Red Bull con il tempo di 1'28"997 ha preceduto di 388 millesimi le Mercedes di Lewis Hamilton, secondo, e di Valtteri Bottas, terzo. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, in ritardo di 681 millesimi. Solo ottava l'altra rossa su cui ha debuttato Carlos Sainz.

Quinto tempo per Pierre Gasly (Alpha Tauri), seguono Daniel Ricciardo (McLaren), Lando Norris (Mclaren), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin). Partirà dodicesima la Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi

La soddisfazione di Verstappen

Per Verstappen è la quarta pole position in carriera: "Abbiamo avuto una buona settimana di test - ha detto il 23enne pilota della Red Bull - non ci sono certezze per la gara ma finora è stato fantastico, davvero divertente da guidare". "Con le condizioni del vento che cambiano non è facile cambiare l'assetto della macchina ma sono molto contento della pole position". "La macchina è stata stabile sia sui brevi che sui lunghi percorsi, abbiamo una buona macchina. Abbiamo bisogno di una buona partenza pulita", ha spiegato.

Hamilton realista

Hamilton ha accettato la mancata pole e si è congratulato con il rivale: "Io ho dato tutto ciò che avevo ma non è stato sufficiente", ha commentato il campione del mondo", "penso fosse il meglio da ottenere in questo momento, abbiamo fatto un ottimo lavoro dai test fino ad ora".

Leclerc incredulo

Leclerc, con il quarto tempo, ha ammesso di essere andato oltre le previsioni: "Non ci aspettavamo di essere così competitivi, ma dobbiamo restare con i piedi per terra", ha detto il pilota monegasco. "Per ora sembra che abbiamo fatto un bel passo avanti, il podio è difficile da raggiungere. Se teniamo la quarta posizione sarà già un bello step". Lo spagnolo Carlos Sainz ha ammesso qualche sbavatura: "In Q3 mi è mancata un po' di esperienza, il giro in Q3 non mi è piaciuto. Ho fatto un errore nel primo settore".