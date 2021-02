Lewis Hamilton ha rinnovato con la Mercedes per un solo anno

AGI - Lewis Hamilton e Mercedes-Petronas saranno ancora insieme nel 2021. L'annuncio del rinnovo del contratto del campione del mondo di Formula 1 in carica è stato dato dalla scuderia sul proprio sito. "Il team Mercedes e Lewis hanno concordato un nuovo contratto. Una delle collaborazioni di maggior successo dello sport continuerà ad esistere per la nona stagione consecutiva".

L'accordo è però della durata di un solo anno in linea con le aspettative di Lewis che, visti i 36 anni compiuti, sul suo futuro vuole decidere alla fine di ogni singola stagione. All'interno c'è anche la notizie della nascita "di una fondazione di beneficenza congiunta, che avrà come missione quella di promuovere la diversità e l'inclusione in tutte le sue forme nel mondo dei motori".

"Sono entusiasta di iniziare la mia nona stagione con i miei compagni di squadra della Mercedes. La nostra squadra ha raggiunto traguardi incredibili insieme e non vediamo l'ora di costruire, cercando continuamente di migliorare fuori e dentro la pista, nuovi successi" ha commentato il pilota inglese.

"Sono grato che la Mercedes sia stata estremamente favorevole alla mia richiesta di affrontare temi sociali", ha aggiunto parlando della nascitura Fondazione. Hamilton ha fatto il suo debutto nel 2007 e da allora ha vinto 95 gare e sette campionati piloti. Nel 2020 ha battuto il record di Michael Schumacher diventando il pilota con il maggior numero di vittorie in Formula Uno.