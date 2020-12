Lewis Hamilton diventa 'Sir', la regina lo nomina cavaliere

AGI - Da signore dalla Formula Uno a 'Sir' nel Regno Unito: Lewis Hamilton è stato nominato cavaliere dalla regina per il "servizio eccezionale reso al Paese "a livello internazionale". Il 35enne pilota di Stevenage, fresco vincitore del settimo titolo mondiale, è il terzo pilota britannico a fregiarsi di questa onorificenza dopo Jack Brabham, Stirling Moss e Jackie Stewart. Il titolo gli sarà conferito ai 'New Year Honours' di giovedì prossimo dalla regina Elisabetta che lo aveva già incontrato nel 2008.

Campione in pista e nell'impegno civile

Hamilton, di umili origini, è stato il primo e unico pilota di colore a vincere il titolo in Formula 1 (ne ha collezionati sette come Michael Schumacher) ed è in prima linea nella lotta al razzismo e nella difesa dell'ambiente. Inizialmente la proposta di alcuni deputati btiannici di farlo 'Sir' aveva incontrato le resistenze di chi ne contesta la residenza nel Principato di Monaco per motivi fiscali, ma alla fine il premier britannico, Boris Johnson, ha deciso di privilegiare il tributo a uno sportivo in prima linea nel sociale.