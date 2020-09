Bottas vince il Gran Premio di Russia

È la Mercedes di Bottas, a sorpresa, a passare per prima il traguardo del Gp di Russia, seguita da un ottimo Verstappen su Red Bull. Solo terzo il campione in carica Lewis Hamilton, penalizzato di 10 secondi a metà gara per due irregolarità e protagonista comunque di una grande rimonta, ma costretto a rimandare l'appuntamento con il record di Schumacher, 91 vittorie in Formula 1. Indietro le Ferrari: sesto Leclerc, addirittura tredicesimo Vettel.