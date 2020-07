Lo scontro tra le Ferrari durante il Gp d'Austria. Leclerc: "Colpa mia"

AGI - Un contatto tra le Ferrari, poco dopo la partenza del Gp d'Austria Stiria 2020, ha costretto al ritiro Charles Leclerc e Sebastien Vettel. Il pilota monegasco ha provato ad attaccare, all’interno di una curva, il rivale senza riuscire a sorpassarlo e provocando il contatto che ha danneggiato entrambe le monoposto.

Leclerc si è assunto la colpa dell'incidente: "Mi sono scusato con Seb, non sono stato bravo, sono deluso. È tutta colpa mia, mi prendo la responsabilità, mi spiace per il team che aveva lavorato tanto. Ho visto un buco e mi sono detto di provarci, dovevo pensarci di più perché era pure il mio compagno di squadra”.

Kimi's start



Kimi had best view for Ferrari's crash pic.twitter.com/W6s5iL2Bvy