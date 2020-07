La Formula 1 riparte dal dominio Mercedes,  pole di Bottas davanti a Hamilton

La Mercedes riparte da dove aveva finito lo scorso campionato: dominando. Dopo le qualifiche del Gp d'Austria la griglia di partenza vede in pole position il finlandese Valtteri Bottas col tempo di 1'02"939 (nuovo record della pista) che partirà in prima fila davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton giunto a soli 12 millesimi. In seconda fila Max Verstappen, terzo posto a 538 millesimi, davanti a Lando Norris (McLaren), quarto.

Rosse deludenti

Sul circuito di Spielberg scatterà dalla quinta quinto posizione Alexander Albon (Red Bull) davanti a Sergio Perez (Racing Point) e alla Ferrari di Charles Leclerc, solo settima. Chiudono la top-10 il prossimo ferrarista Carlos Sainz, Lance Stroll e Daniel Ricciardo. Undicesima in griglia l'altra Ferrari di Sebastian Vettel, eliminata al termine del Q2. Il pilota tedesco non veniva eliminato dal 2014, nel GP della Russia: "Pensavamo di avere qualcosa di più in tasca", ha ammesso a Sky, "non sono contento della macchina, troppo sovrasterzo all'inizio di curva. Credo che in configurazione da gara la macchina sia un pochino meglio e saremo lì a giocarci le nostre carte". Seguono Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Esteban Ocon e Romain Grosjean. Chiudono la griglia in ordine Kevin Magnussen, George Russell, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen e Nicholas Latifi.

I record di Bottas e la griglia di partenza

Valtteri Bottas con la sua Mercedes conquista la 12esima pole position in carriera eguagliando Gerhard Berger e David Coulthard al 31esimo posto di tutti i tempi. Per il finlandese, inoltre, si tratta della terza pole in Austria: eguaglia i record di pole del circuito di Niki Lauda, Rene' Arnoux e Nelson Piquet.

Ecco la griglia di partenza del Gp d'Austria in programma domani alle 15.10:

1. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes in 1'02"939 alla media di 246.981 km/h

2. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1'02"951

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'03"477

4. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'03"626

5. Alexander Albon (Tha) Red Bull 1'03"868

6. Sergio Perez (Mex) Racing Point 1'03"868

7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'03"923

8. Carlos Sainz (Esp) McLaren 1'03"971

9. Lance Stroll (Can) Racing Point 1'04"029

10. Daniel Ricciardo (Aus) Renault 1'04"239

11. Sebastian Vettel (Ger) Ferrari 1'04"206

12. Pierre Gasly (Fra) Alpha Tauri 1'04"305

13. Daniil Kvyat (Rus) Alpha Tauri 1'04"431

14. Esteban Ocon (Fra) Renault 1'04"643

15. Romain Grosjean (Fra) Haas 1'04"691

16. Kevin Magnussen (Den) Haas 1'05"164 9a fila

17. George Russell (Gbr) Williams 1'05"167

18. Antonio Giovinazzi (Ita) Alfa Romeo 1'05"175

19. Kimi Raikkonen (Fin) Alfa Romeo 1'05"224

20. Nicholas Latifi (Can) Williams 1'05"757.