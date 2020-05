Semaforo verde per la Formula Uno in Austria. Il governo austriaco ha dato l'ok al Gran Premio che darà il via alla stagione 2020 il cui calendario è stato stravolto dall'epidemia di Covid-19. Si correranno due gare, il 5 e il 12 luglio, fatto eccezionale come i motivi che lo provocano.

Dopo, il 19 luglio, dovrebbe esserci un altro doppio week-end a Silverstone per il Gp di Gran Bretagna, sempre che sia consentito dalle norme sulla quarantena, per ora imposta per 14 giorni a chi arriva.