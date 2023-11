AGI - Alex Marquez vince la Sprint Race del Gran Premio di Malesia di MotoGp, trascinandosi dietro Jorge Martin e Francesco Bagnaia, i due piloti in lotta per il Mondiale e con i fari puntati addosso in questo finale di stagione.

Per il fratello di Marc, in sella alla Ducati Gresini, si tratta della seconda vittoria assoluta in classe regina, arrivata di nuovo in gara 'corta' dopo quella ottenuta in Gran Bretagna a inizio agosto.

Grazie al secondo posto, invece, lo spagnolo della Ducati Pramac recupera un paio di punticini in classifica generale sul pilota italiano della Ducati Lenovo, partito dalla pole position. Ora il distacco tra i due è di 11 punti: al momento Bagnaia guida la classifica con 396 punti seguito da Martin con 385 e Bezzecchi a 313.

"Ho fatto il massimo ma non è stato sufficiente - ha commentato un cupo Bagnaia -, questa Sprint ci aiuterà a capire qualcosa in più in vista del Gran Premio di domani. Il feeling oggi non è stato dei migliori, valuteremo". L'azzurro della Ducati Lenovo, partito dalla pole e in testa per gran parte della gara, alla fine è stato preceduto dal rivale Jorge Martin e dal vincitore Alex Marquez:

"E' stata una gara fantastica, il passo era eccezionale - ha invece detto nel post gara lo spagnolo della Ducati Pramac, a 11 lunghezze dalla vetta -. Per tutta la gara ho spinto al limite, dopo una brutta partenza sono riuscito a recuperare bene, non ho vinto ma sono contento del secondo posto e della prestazione". Grande felicità invece per il fratello di Marc: "Oggi ero in missione ed era quella di vincere questa Sprint, ma domani avremo un'altra chance perchè il passo gara è davvero forte - sottolinea lo spagnolo del team Gresini -. Abbiamo fatto tutto alla grande e sono contento, ora dobbiamo mantenere questo livello fino a fine stagione".