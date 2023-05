Il Giro d'Italia arriva a Roma. Passerella finale per Roglic

AGI - Tutto pronto per la ventunesima, e ultima, tappa del Giro d'Italia 2023 prevista per oggi, 28 maggio, e che sfilerà per le strade di Roma. Per l'occasione, sono stati predisposti divieti di sosta e chiusure ad ampio raggio nelle aree interessate dalla corsa, nonché deviazioni al trasporto pubblico.

La tappa sarà divisa in due parti: una che interesserà la zona dell'Eur e l'intera via Cristoforo Colombo, mentre l'altra riguarderà un circuito all'interno del centro storico. La partenza è prevista alle ore 15:25 dal Quadrato della Concordia (Eur) per concludersi in via dei Fori Imperiali alle 18:45 circa.

Sarà la passerella trionfale per il 33enne sloveno della Jumbo-Visma Primoz Roglic che, nella giornata di sabato, ha vinto la tesissima cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari. Una gara emozionante con il capo-corsa che è riuscito a superare Geraint Thomas sfilandogli maglia rosa e vittoria finale.

Il momento in cui i sogni diventano realtà.

Alla vigilia il ciclista del team Ineos Grenadiers aveva un vantaggio di 26" che lo sloveno, malgrado un incidente di percorso a pochi chilometri dall'arrivo (problemi con la catena) è riuscito a colmare conquistando la tappa e la maglia rosa.

Le parole di Roglic

"Mi sono divertito, è stata una giornata incredibile. Non trovo ancora le parole per esprimere quello che provo e quello che mi ha trasmesso la gente assiepata a bordo strada. Il problema meccanico? Non ho pensato che tutto fosse perduto, mi è capitato questo inconveniente ma sono ripartito subito. C'è stata una lotta per tre settimane e ho sempre avuto la speranza di vincere. Mi sono goduto ogni momento di questa giornata". Queste le parole ai microfoni Rai di Primoz Roglic, corridore sloveno della Jumbo-Visma, vincitore della ventesima tappa del Giro d'Italia 2023, la Tarvisio-Monte Lussari, cronometro individuale di 18,6 chilometri e nuova maglia rosa della corsa prima della passerella a Roma.