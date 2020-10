Tappone alpino del giro a Hindley. Kelderman nuova maglia rosa

AGI - Com'era prevedibile, il tappone alpino, 207 km con partenza da Pinzolo e arrivo ai laghi di Cancano a quota 1.945 e con gran dominatore lo Stelvio, quota 2.758, Cima Coppi di quest'anno, ha rivoluzionato la classifica generale del Giro d'Italia e consegnato una nuova maglia rosa: l'olandese Wilko Kelderman (team Sunweb), che però ha solo 12 secondi di vantaggio sul vincitore di tappa, l'australiano e compagno di squadra Jai Hindley, che gli ha rosicchiato oltre 2 minuti.

Hindley ha superato allo sprint, dopo una favolosa fuga a due lungo i tornanti dello Stelvio, in uno scenario innevato, il britannico Tao Geoghegan Hart (team Ineos Grenadiers). Terzo è arrivato lo spagnolo Pello Bilbao (team Bahrain-McLaren). Ritardo di alcuni minuti per gli altri big, dalla maglia rosa uscente Almeida a Nibali. In classifica generale Kelderman precede Hindlay e Geoghegan Hart.