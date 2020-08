Paura al Giro di Lombardia, il belga Evenepoel vola giù da un ponte

AGI - Tremenda caduta per il giovane belga Remco Evenepoel durante il Giro de Lombardia:il 20enne ciclista della della Deceuninck - QuickStepe è precipitato nel vuoto da un ponte, mentre la sua bicicletta è rimasta a bordo strada nella discesa da Colma di Sormano a Nesso, nel Comasco. Un volo di una ventina di metri che si è concluso in una zona boscosa.Evenepoel non ha mai perso conoscenza e le sue condizioni non sarebbero gravi anche se ha riportato un forte colpo alla gamba destra.

Soccorso dopo 20 minuti

Le prime immagini, scattate da un fotografo della France Presse mostrano il ventenne belga cosciente e dolorante. Il ciclista è stato recuperato venti minuti dopo la caduta e soccorso da una ambulanza. E' stato portato via in barella e con un tutore per il collo. "E' nelle mani dei medici e lo stanno portando in ospedale", ha confermato la Deceuninck - QuickStepe' in un tweet. Evenepoel faceva parte di un gruppo di sette corridori in testa alla corsa, guidato da Vincenzo Nibali, ed era leggermente staccato al momento della caduta. La corsa è stata poi vinta dal danese della Astana Jakob Fulgsang davanti al neozelandese George Bennet.

Il Giro di Lombardia è una 'classica' che di solito si corre in autunno, e non a caso nota come la 'classica delle foglie morte'.