Ancelotti: 'I Mondiali non si vincono alla prima partita'

AGI - Esordio deludente per Carlo Ancelotti e il suo Brasile ai mondiali di calcio. Il pareggio per 1-1 contro il Marocco non abbatte pero' l'italiano. "Non possiamo aspettarci che la squadra sia perfetta alla prima partita; la Coppa del Mondo non si vince alla prima gara", dice nella conferenza stampa post-partita.
"La fiducia (nei giocatori) è totale. Nel calcio non tutto va sempre per il verso giusto. Quando succede, dobbiamo offrire critiche costruttive. Questo è solo l'inizio del percorso", aggiunge. Ancelotti ammette che i primi 45 minuti sono stati difficili per i sudamericani, che erano "un po' ansiosi", ma sottolinea il miglioramento registrato nel secondo tempo. "La squadra era ansiosa, abbiamo perso il possesso palla e c'era poco equilibrio in campo. Il secondo tempo è stato molto meglio; miglioreremo per la prossima partita", contro Haiti venerdì a Philadelphia, assicura.
"Dobbiamo migliorare"
"La squadra ha lottato fino all'ultimo minuto; questo è l'aspetto positivo. E' abbastanza chiaro cosa dobbiamo migliorare", afferma ancora. L'ex allenatore di Real Madrid e Bayern Monaco elogia la prestazione del Brasile contro un avversario forte, una squadra che ha raggiunto le semifinali in Qatar nel 2022 e vanta giocatori di spicco come il terzino Achraf Hakimi e l'attaccante Brahim Di'az.
"Quando la squadra non gioca bene, bisogna accettare le critiche. Credo che la formazione titolare fosse quella giusta", dichiara ancora. "Dobbiamo prepararci bene per la prossima partita. L'obiettivo è superare la fase a gironi e migliorare nel tempo", conclude precisando che la formazione titolare potrebbe cambiare a seconda dei punti di forza e di debolezza di Haiti.