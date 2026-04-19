Genoa vince 2-1 e si salva: Pisa sempre più vicino alla serie B
Il Genoa vince 2-1 e si salva: Pisa sempre più vicino alla retrocessione
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Il Genoa vince 2-1 e si salva: Pisa sempre più vicino alla retrocessione

I rossoblù salgono a 39 punti e sono virtualmente salvi, mentre i nerazzurri restano a quota 18 e scivolano a -10 dalla zona salvezza
Jeff Ekhator
Afp - Jeff Ekhator
serie a genoa pisa
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AGI - Non c'è nulla da fare per il Pisa, ormai sempre più vicino alla retrocessione in Serie B. I nerazzurri sognano in avvio contro il Genoa, ma si fanno rimontare e perdono 2-1: rossoblù praticamente salvi, toscani pronti a lasciare la categoria.

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Nei primissimi minuti il Pisa alza Loyola e non dà riferimenti, pareggiando l'intensità di un Genoa più sereno e tranquillo. Baldanzi sfiora il gol, ma sono i toscani a sbloccarla al 19': cross e testa di Canestrelli, che insacca l'1-0. Il Pisa si divora anche il bis, col clamoroso errore di Angori, e quello sbaglio rivitalizza il Genoa, che torna ad attaccare con impeto. Il terzetto offensivo schierato da De Rossi combina alla perfezione e, al 41', mette il punteggio in parità: Baldanzi pesca Ekhator, gran tiro ed è 1-1. Un'ottima azione dell'attaccante, stella dell'Under-21, rimette dunque in carreggiata la partita del Grifone, mentre Colombo sfiora anche il gol del vantaggio nei minuti finali del primo tempo.

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Il Genoa completa la rimonta

La ripresa si apre nuovamente coi rossoblù e l'ex Milan all'attacco, ma Semper evita la rete del Genoa. Gli ospiti, comunque, passano cinque minuti dopo: mani di Canestrelli, rigore ed esecuzione impeccabile di Colombo per il 2-1 (55').

Il Pisa non sfonda e il Genoa si salva

Il Pisa prova a reagire con Aebischer, che impegna Bijlow, e un tridente offensivo che affianca Durosinmi e Meister a Moreo, ma non sfonda. Il Genoa, di contro, sfiora ancora il gol con Colombo e prova a essere letale in contropiede con l'obiettivo di chiudere definitivamente i giochi. Semper blinda la sua porta e, dall'altro lato del campo, la difesa rossoblù regge alla perfezione: ottima, in particolare, la prova di Ostigard. Vince dunque 2-1 il Genoa, che sale a 39 punti ed è praticamente salvo: +12 sulla terzultima a cinque turni dal termine. Pisa, invece, a un passo dalla Serie B: 18 punti e un consistente -10 dalla zona salvezza.

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