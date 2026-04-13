I club di serie A scelgono Malagò come candidato presidenza FIGC

AGI - La Lega Calcio Serie A ha deciso quale sarà il candidato da proporre alle prossime elezioni della Federcalcio: sarà Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e attuale numero uno della Fondazione Milano Cortina 2026, il nome che verrà presentato entro il 13 maggio (termine ultimo per le candidature) in vista delle elezioni del 22 giugno.
Sono 18 i club a favore di Malagò, due i club contrari ovvero Lazio e Verona.
"La scelta di 18 club è ricaduta su Giovanni Malago', che da questo momento ha raggiunto il requisito dell'articolo 6 comma 2, del regolamento elettorale della Figc, che consiste nell'aver raggiunto l'accredito della candidatura da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari, quindi undici", dichiara il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, confermando la candidatura di Giovanni Malago', ex numero 1 del Coni, come prossimo presidente della Figc.
"Le due, Lazio e Verona, ne hanno fatto una questione di metodo, volevano che prima si discutesse dei programmi, poi si individuasse la persona"