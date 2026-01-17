E' morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Aveva 76 anni

AGI - E' morto a 76 anni il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La notizia è arrivata dalla stessa società calcistica con questo post sui social: "Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa".
Commisso era malato da tempo ma non c'erano stati segnali di un aggravamento delle sue condizioni. Nato in Calabria, da bambino si era trasferito con la famiglia negli Stati Uniti per poi fondare, dopo la laurea, Mediacom, un'azienda che è diventata un colosso mondiale nei sistemi via cavo. Da appassionato di calcio, nel 2017 aveva comprato i New York Cosmos e due anni dopo, nel 2019, aveva acquistato la Fiorentina con cui ha sfiorato la conquista di un trofeo con due finali di Conference League e una di Coppa Italia.
La scorsa estate aveva investito piu' di 92 milioni sul mercato proprio alla ricerca di un salto di qualità per i viola ma la stagione si è rivelata disastrosa con l'esonero a novembre di Stefano Pioli (al suo posto è arrivato Paolo Vanoli) e il club stabilmente in fondo alla classifica.