Il Milan piega la Roma e blinda il terzo posto

AGI - Terza vittoria consecutiva e quarta nelle ultime cinque di campionato per il Milan, che approfitta della crisi della Roma battendola nella sfida valevole per la 20ma giornata di Serie A. A San Siro finisce 3-1 grazie alla fiammata di Adli nelle primissime battute di gara e ai sigilli di Giroud e Theo Hernandez nel corso della ripresa, mentre a nulla serve il rigore ospite di Paredes: si tratta del 13 successo in campionato per la squadra di Pioli, che consolida il terzo posto salendo a 42 punti e momentaneamente a -4 dalla Juventus seconda, mentre per gli uomini di Mourinho è l'ennesimo ko con le rivali sopra in classifica. I capitolini scivolano pericolosamente al nono posto, restando inchiodati a quota 29.

I ritmi sono subito interessanti in avvio, con i giallorossi che portano pressione nella metà campo avversaria provando a rendersi pericolosi dalle parti di Maignan. All'11' pero', al primo vero affondo, sono i rossoneri che sbloccano grazie ad Adli: il numero 7 si destreggia al limite e lascia partire un bel mancino che fulmina Svilar per l'1-0. Dopo una breve fase di stallo del match i padroni di casa si riaffacciano in avanti al 29', quando Theo sfonda a sinistra e quasi dal fondo propone un tiro-cross che scheggia il palo e finisce dalla parte opposta.

Sull'altro fronte, appena qualche istante più tardi, si rende pericolosissima anche la formazione capitolina che arriva alla conclusione con Celik, il cui diagonale destro viene deviato in corner da un attento Maignan, sicuro anche al 40' sul tentativo da fuori di Spinazzola. Nella ripresa il Milan ricomincia con più intraprendenza e al 56' trova il raddoppio con il tap-in sotto porta di Giroud, che non può assolutamente sbagliare dopo la preziosa sponda aerea di Kjaer.

Il 2-0 sembra un boccone troppo amaro da digerire per la Roma, ma al 67mo i giallorossi trovano l'episodio per riaccendere le proprie speranze: Pellegrini va giù in area a contatto con Calabria, l'arbitro assegna il rigore e Paredes lo trasforma nel 2-1.

Gli uomini di Mourinho prendono morale e coraggio per qualche minuto, ma nel finale ci pensa Theo Hernandez a mettere il punto esclamativo al successo milanista, sperando un siluro sotto la traversa dopo un gran tacco di Giroud che vale il 3-1. Al 90' i rossoneri sfiorano anche il poker, colpendo un palo con il neo entrato Musah.