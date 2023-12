AGI - Reduce dal mezzo passo falso in casa della Salernitana, il Milan torna subito a vincere tra le mura amiche battendo il Sassuolo e salutando il 2023 nel migliore dei modi, seppur con qualche difficoltà. A San Siro finisce 1-0 grazie alla fiammata di Pulisic nel corso del secondo tempo: la squadra di Pioli si riprende cosi' il terzo posto solitario della classifica portandosi momentaneamente a -4 dalla Juve seconda, mentre gli uomini di Dionisi rimediano il quarto ko nelle ultime cinque uscite, scivolando pericolosamente a sole due lunghezze di distanza dalla zona retrocessione.

I rossoneri partono meglio e all'ottavo creano la prima occasione con un tiro da fuori di Reijnders parato, poi sul proseguimento dell'azione viene annullato un gol a Bennacer per fuorigioco di Giroud. Il centrocampista ci riprova al 23', mettendosi in proprio con uno slalom tra un paio di difensori e una conclusione velenosa dal limite che termina sull'esterno della rete. Superata da poco la mezz'ora viene annullato un altro gol ai padroni di casa, stavolta di Leao fermato per un altro offside sul tocco di Florenzi.

La formazione ospite prova a scuotersi al 33' con una conclusione da fuori di Berardi, alzata bene in corner da un attento Maignan. Nella ripresa il Milan riprende a spingere sull'acceleratore e allo scoccare dell'ora di gioco trova il vantaggio: Bennacer verticalizza per Pulisic, lo statunitense riceve e con uno scavetto beffa Consigli per l'1-0. Il Sassuolo non dà la sensazione di imbastire una decisa reazione non spaventando mai Maignan, mentre dall'altra parte gli uomini di Pioli vanno a caccia del gol sicurezza: ci vanno vicini Florenzi e Chukwueze, ma entrambi non trovano fortuna. Al triplice fischio comunque resiste l'1-0 e San Siro può far festa.