L'Udinese sfiora l'impresa ma con il Torino è solo 1-1

AGI - Zarraga chiama, Ilic risponde: Torino e Udinese si annullano nella sfida valevole per la 17 giornata di Serie A. Succede tutto nel finale allo Stadio Olimpico 'Grande Torino' con gli ospiti che passano avanti all'81' e vengono ripresi poco piu' tardi dai granata: la squadra di Juric aggancia cosi' la Lazio a 24 punti in classifica, mentre gli uomini di Cioffi salgono a +2 sul terzultimo posto dell'Empoli.

I primi a farsi vedere in avanti sono i friulani con un colpo di testa a lato di Lucca, ma sono i granata ad avere la prima vera palla gol del match: Vlasic s'inserisce e viene murato da Silvestri, bravo a bloccare invece Zapata sulla ribattuta. Il portiere ospite e' attento anche piu' tardi sul mancino da fuori di Ilic, velenoso e messo in calcio d'angolo.

I padroni di casa fanno la partita, mentre i bianconeri si rendono pericolosi solo al 41' con un'acrobazia di Lucca (palla alta), sul contro-cross proposto da Ferreira con la palla che comunque sembrava aver varcato la linea di fondo. Nella ripresa il copione del match non cambia piu' di tanto, il Toro tiene in mano il pallino del gioco, ma all'81' quasi a sorpresa è l'Udinese che passa avanti: Ferreira scende lungo l'out di destra e mette al centro per Zarraga, che impatta di piede e batte Milinkovic per l'1-0 ospite. Sembra poter essere la fiammata decisiva, i granata però non ci stanno e all'88' rimettono tutto in equilibrio grazie ad Ilic, il cui tiro cross da sinistra sorprende Silvestri per l'1-1 finale.