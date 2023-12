È giallo sulle ferite riportate dal 'Pocho' Lavezzi in Uruguay

AGI - Giallo sul ferimento dell'ex attaccante di Napoli e Psg 'Pocho' Lavezzi, coinvolto in una rissa a Punta del Este, in Uruguay. Il 38enne argentino stava partecipando a una festa di famiglia nella sua villa nella località balneare e non è chiaro cosa sia accaduto. In casa c'erano la compagna e alcuni parenti.

Di sicuro c'è che Lavezzi è stato ricoverato all'alba al Sanatorio Cantegrill, la stessa clinica che nel 2000 accolse un Diego Armando Maradona in gravi condizioni e lo dimise dopo una ventina di giorni. Secondo i media locali avrebbe riportato una ferita da arma da taglio e una frattura alla clavicola che hanno fatto ipotizzare un accoltellamento. La Polizia giunta sul posto, però, ha riferito solo di una lesione all'altezza della scapola e per il momento ha escluso ferite provocate da arma da taglio.

I familiari di Lavezzi hanno minimizzato l'episodio parlando di incidente domestico: il 'Pocho' sarebbe infatti caduto mentre cambiava una lampadina e ha battuto contro un mobile, riportando una forte contusione alla scapola e una ferita superficiale all'addome che quindi non sarebbe frutto di una coltellata. Lavezzi aveva fatto la sua ultima apparizione pubblica a inizio dicembre nello stadio dell'Inter Miami in occasione di una partita di vecchie glorie della Conmebol con Kun Aguero e Gonzalo Higuain, prima del sorteggio per la Coppa America.