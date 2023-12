AGI - Sorteggio agrodolce a Nyon per le italiane agli ottavi di Champions League. L'Inter pesca l'Atletico Madrid, il Napoli se la vedrà con il Barcellona, mentre il match sulla carta più proibitivo ce l'ha la Lazio, sorteggiata contro il Bayern Monaco.

Questo il quadro totale degli accoppiamenti, con le gare d'andata che si giocheranno il 13, 14, 20 e 21 febbraio, e quelle di ritorno il 5, 6, 12 e 13 marzo:

Porto (Por) - Arsenal (Eng)

NAPOLI (ITA) - Barcellona (Esp)

Paris Saint Germain (Fra) - Real Sociedad (Esp)

INTER (ITA) - Atletico Madrid (Esp)

Psv Eindhoven (Ned) - Borussia Dortmund (Ger)

LAZIO (ITA) - Bayern Monaco (Ger)

Copenhagen (Den) - Manchester City (Eng)

RB Lipsia (Ger) - Real Madrid (Esp).

Un sorteggio tosto, come era inevitabile considerando che partivano tutte dal secondo posto nei gironi, ma che lascia qualche speranza di vedere almeno un paio di italiane qualificarsi per i quarti di finale. Gli altri accoppiamenti usciti dall'urna di Nyon sono Porto-Arsenal, Psg-Real Sociedad, Psv-Dortmund, Copenaghen-Manchestester City e Lipsia-Real Madrid. Proprio gli abbinamenti Porto-Arsenal e Psv-Dortmund fanno pensare che in caso di approdo ai quarti ci sarebbero almeno due avversari 'giocabili'.

"C'erano tutte grandi squadre", ha commentato il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, "sapevano che da seconde questo sorteggio poteva essere complicato. Grande rispetto per l'Atletico Madrid. So benissimo come il 'Cholo' Simeone prepara le partita. Sarà un avversario difficile da battere ma anche noi. Siamo in condizione di fare due grandi partite. Ci faremo trovare pronti".

"Sarà un grande ottavo di finale, con due squadre di alto livello in due stadi bellissimi che avranno un grande pubblico", gli ha fatto eco l'allenatore, Simone Inzaghi, "l'Atletico ha giocato due finali negli ultimi dieci anni e ha una grande tradizione in questa competizione, il nostro club non è da meno e vogliamo provare a sognare ancora per regalare un'altra gioia ai nostri tifosi". Con i Colchoneros l'unico precedenti risale alla Supercoppa del 2010 quando gli spagnoli si imposero 2-0 sull'Inter del Triplete.

Per il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, quella con il Barcellona campione di Spagna "sarà una sfida affascinante". "Avevo detto che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo", ha osservato. I precedenti non sorridono agli azzurri: nel 2019-2020: allora finì 1-1 al San Paolo e 3-1 per i catalani al Camp Nou.

Nel 2021-2022, nei play-off di Europa League, finì 1-1 in Spagna ma il 2-4 al Maradona condannò il Napoli. "Il Bayern è una delle peggiori squadre che ci potesse capitare, però siamo qui agli ottavi con merito e lotteremo fino alla fine per dire la nostra", le parole di Enrico Lotito, dirigente della Lazio. Sullo sfondo c'è anche la sfida per il ranking Uefa che potrebbe permettere all'Italia di portare cinque squadre nella prossima Champions.

Di certo non sarà facile per il Napoli centrare con i catalani quelle due vittorie che gli mancano per superare la Juve e accompagnare l'Inter (già qualificata) al mondiale per club del 2025.

In Europa League, con l'Atalanta già qualificata, il sorteggio per gli spareggi per gli ottavi ha sorriso al Milan che ha trovato i francesi del Rennes (andata a San Siro il 15 febbraio e ritorno il 22 in Francia. La Roma ritrova invece il Feyenoord (già sua avversaria nella finale di Conference League nel 2022 e nel quarto di finale dell'Europa League nella scorsa stagione).

Le altre sfide sono Lens-Friburgo; Young Boys-Sporting Lisbona, Benfica-Tolosa, Braga-Qarabag, Galatasaray-Sparta Praga e Shakhtar Donetsk-Marsiglia.