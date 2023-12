La Lazio perde 2-0 con L'Atletico Madrid ma si qualifica agli ottavi

AGI - La Lazio non riesce nell'impresa contro l'Atletico Madrid nell'ultima gara della fase a gironi di Champions League, e si deve quindi accontentare del secondo posto nel Gruppo E. Al Metropolitano finisce 2-0 per gli spagnoli grazie alle reti di Griezmann e Lino: la squadra di Simeone stacca il pass per gli ottavi da prima chiudendo a 14 punti, mentre gli uomini di Sarri restano a 10 e dovranno sperare di limitare i danni nel sorteggio in vista della fase a eliminazione diretta.

Passano neanche sei minuti dal fischio d'inizio e gli spagnoli sbloccano subito la gara grazie alla zampata di Griezmann, che non può sbagliare di destro su assist da sinistra di Lino. I biancocelesti comunque non si lasciano schiacciare e con coraggio guadagnano metri, rendendosi molto pericolosi al 12' con Zaccagni, che si destreggia al limite ma di destro calcia a lato, poi con Immobile al 26' che trova solo l'esterno della rete dopo un'incursione in area di Luis Alberto.

Al 38' pero' l'Atletico troverebbe il gol del raddoppio con una bella conclusione al volo di Hermoso, resa vana da una posizione di fuorigioco di Lino piazzato proprio davanti a Provedel. 2-0 spagnolo che arriverà comunque a inizio ripresa: al 51' è proprio Lino, dopo l'assist a Griezmann, ad aumentare il vantaggio colchonero indirizzando un bel destro direttamente sotto la traversa dove il portiere laziale non può arrivare. A un quarto d'ora dalla fine la Lazio rischia anche d'incassare il tris sulla punizione di Depay, respinta da Provedel praticamente sui piedi di Morata, che da pochi passi calcia incredibilmente a lato.